O candidato democrata às presidencias dos Estados Unidos da América, Joe Biden, testou, esta sexta-feira, negativo à Covid-19 após ter contacto com Donald Trump, infetado com a doença.Para além do presidente norte americano também a primeira dama, Melania Trump está infetada com o novo coronavírus. Segundo a AFP avançou esta sexta-feira Donald Trump apresenta sintomas da doença.Recorde-se que Donald Trump é considerado doente de risco para a Covid-19.