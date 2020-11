Se vencer, Joe Biden será o presidente mais velho de sempre dos Estados Unidos

Joe Biden lidera a corrida presidencial nos Estados Unidos (EUA) com 264 votos, contra os 214 do atual presidente, Donald Trump, aproximando-se cada vez mais da vitória. Se vier a confirmar-se o triunfo do candidato democrata, Biden vai tornar-se no presidente mais velho de sempre a chegar à Casa Branca.

Biden completa 78 anos no próximo dia 20 de novembro e em caso de vitória nas eleições, vai tomar posse como presidente dos EUA a 20 de janeiro do próximo ano. Nessa altura pode tornar-se no presidente norte-americano mais velho de sempre.

O mais velho até aqui a chegar à presidência foi Donald Trump, com 70 anos. Contudo, Ronald Reagan continua a ser o presidente mais velho no cargo, já que abandonou a Casa Branca quando tinha 77 anos, em 1989.