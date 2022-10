O filho de Diana Santos, Francisco Basto, falou em exclusivo àe disse que é crucial para a família que se esclareça o mistério à volta da morte da mãe e que quer que sejam descobertos os culpados.O jovem de 22 anos disse que tem vivido dias de horror por não saber o que aconteceu à mãe e que não teve, até ao momento, qualquer explicação por parte das autoridades.Questionado sobre o casamento por conveniência, o filho de Diana Santos refere: "A minha mãe sempre teve azar na vida. Sempre escolheu o lado menos bom da vida. A pensar em mim, na minha avó e até nela, em todas asneiras que na cabeça dela fez, para se redimir e dar descanso à vida dela, pode ter tomado a decisão que tomou".O jovem refutou a ideia de que a mãe pudesse ser alcoólica ou toxicodependente, depois de declarações feitas por alegados amigos de Diana.

"A minha mãe teve problemas com pessoas de lá porque não gostava de ser rebaixada por homens nem por patrão nenhum. Sei de casos em que ela se chateou com patrões".

Kiko, como era tratado pela mãe, vive em Vila do Conde, no Porto, com a avó.