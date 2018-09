Dez pessoas morreram por mês, este ano, em acidentes no emprego. Ritmo é mais alto do que em anos anteriores.

Os acidentes de trabalho causaram 87 mortos nos primeiros oito meses deste ano. Feitas as contas, dez trabalhadores morreram, por mês, vítimas de desastres no emprego.



O ritmo de óbitos registados já é superior ao verificado no ano passado: em 2017, cerca de nove pessoas perderam a vida por mês, em média, ...