Conflitos devido a negócios terão estado na origem do crime na praia do Amado.

Três dias antes do homicídio do dono de um bar na praia do Amado, em Aljezur, com um tiro de caçadeira, o alegado autor do crime e o irmão da vítima mortal envolveram-se em agressões num outro restaurante da família, na zona da Carrapateira. O principal suspeito do crime violento, André Lourenço, ...