Os três homens que agrediram mortalmente o agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, à porta de uma discoteca em Lisboa, celebraram a vitória na rixa enquanto o agente estava inanimado no chão.Segundo testemunhas, os agressores, que eram três, ficaram radiantes com a vitória sobre o grupo de seis agentes da PSP e celebraram o momento enquanto o agente Fábio Guerra estava já em estado grave inanimado no chão.