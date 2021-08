Uma caixa com fotos da filha de sete anos e duas facas no interior. Este foi apenas o último episódio denunciado por uma mulher, que alega ter sofrido terror às mãos do ex-companheiro e pai da menina.As queixas foram feitas ao longo do tempo, as entidades competentes agiram e tentaram proteger mãe e filha, mas quando os processos chegaram ao Tribunal Judicial de Loures caíram por terra.