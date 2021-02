Amigos de violador de jovem desmaiada ajudam Polícia Judiciária a caçar suspeito

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.02.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 26.02.2021 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Exclusivos Se é assinante faça login Assinatura Digital Acesso à edição digital e a todos os conteúdos exclusivos do site no pc, tablet e smarphone Assine já 1 mês/1€ Para ler este e todos os EXCLUSIVOS DE HOJE no site 1€ (IVA incluído)

UTILIZE O

Durante os nove dias (entre 14 e 23 de fevereiro) em que perseguiram o homem, de 21 anos, que violou uma rapariga desmaiada na casa desta, no concelho de Loures, durante a festa do seu 20º aniversário, os inspetores da secção de crimes sexuais da Polícia Judiciária de Lisboa contaram com um apoio inesperado. Amigos do predador, que também estiveram na festa ilegal, insistiram em dar informações sobre o mesmo.Na noite de 12 de ...