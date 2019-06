Andrea Pinamonti interessa ao Dragão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Andrea Pinamonti é um dos nomes em agenda no FC Porto para o reforço do ataque.O jogador italiano do Inter Milão (que este ano jogou cedido ao Frosinone) é visto pela estrutura técnica de Sérgio Conceição como um avançado de grande mobilidade e que apesar dos 20 anos demonstra ser um goleador. Esta época marcou cinco golos, numa equipa que acabou por descer de divisão.< br />