Na véspera da aprovação em conselho de ministros da proposta de Orçamento do Estado para 2021, o primeiro-ministro usou o debate na Assembleia da República para sossegar o PCP, de quem espera ajuda para a viabilização do documento. Naquele que foi o primeiro debate no novo modelo de idas bimensais de António Costa ao Parlamento, os temas foram de atualidade, mas o estilo manteve-se morno.