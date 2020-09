Arquivado caso de mulher operada quatro vezes em apenas 12 dias

A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, à qual pertence o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, decidiu arquivar o caso de Adélia Carretas, operada quatro vezes em apenas 12 dias, e que esteve à beira da morte, com uma infeção generalizada.

A mulher, de 41 anos, ficou, na altura, com um cateter no rim, pendurado nas costas, para conseguir drenar a urina e com uma colostomia (saco para as fezes). Em maio deste ano, foi novamente submetida a uma ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.09.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 10.09.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento