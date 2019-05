Algarve lidera, com 88 bandeiras, seguindo-se o Norte, com 75, e a região do Tejo, com 54.

