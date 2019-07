Barragens com níveis de armazenamento abaixo do habitual no mês de julho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sete das 12 bacias hidrográficas registam um volume de armazenamento nas barragens inferior ao habitual para esta época do ano, reflexo de um ano em que choveu em média 74% do que é habitual.São elas: Douro, Tejo, Guadiana, Oeste, Sado, Mira e Barlavento. Por outro lado, as bacias do Lima, Cávado, Ave, Mondego e Arade registam armazenamentos superiores à média dos últimos 25 anos.< br />