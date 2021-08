O valor das compensações que deveriam ser pagas pelos operadores que não incorporam biocombustível no gasóleo e na gasolina não pára de aumentar.Ao que apurou o, a dívida está perto de 170 milhões de euros. Ao venderem a preços mais baixos - o biocombustível encarece até 10 cêntimos o valor por litro - distorcem a concorrência, “prejudicando, claramente, as empresas cumpridoras”, alerta a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), que “vê com grande preocupação este tipo de incumprimentos”.