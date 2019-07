Bava investe milhões do saco azul do Grupo Espírito Santo fora da PT

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Zeinal Bava, ex-administrador da PT acusado de ter recebido luvas do Grupo Espírito Santo (GES) na Operação Marquês, aplicou, pelo menos, oito milhões de euros do chamado saco azul do GES em produtos financeiros fora da PT.Bava e Ricardo Salgado, ex-líder do Banco Espírito Santo e do GES, alegam que as verbas transferidas do saco azul do GES para Bava destinavam-se à compra de ações da PT.< br />