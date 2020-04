Benfica gasta 75,7 milhões em três meses

O Benfica vai assumir, com recursos a fundos próprios, o pagamento dos 48,45 milhões de euros do empréstimo obrigacionista que termina na próxima sexta-feira, dia 24. Com esta operação, os custos com o pagamento deste tipo de dívida ascendem a 75,7 M € no espaço de apenas três meses, apurou o CM.

A 20 de janeiro, os encarnados anteciparam o reembolso de 55,6% do empréstimo obrigacionista 2018/2021....

