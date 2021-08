Bofetada a mulher dá processo processo de averiguações a militares da GNR

Militar da GNR filmado a esbofetear mulher durante detenção em Albufeira

O Comando-Geral da GNR ordenou a abertura de um processo de averiguações sobre um alegado caso de uso de violência excessiva por parte de militares da Unidade de Intervenção (UI) que, na madrugada deste sábado, foram filmados a agredir uma mulher em Albufeira.Uma testemunha usou um telemóvel para filmar o aparato policial, numa rua do centro daquela localidade algarvia. No vídeo, de apenas 13 segundos, veem-se pelo menos três militares do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da UI a manter um jovem sentado no chão, com as mãos atrás das costas.