O Estado contabiliza 13 793 pensionistas com mais de 90 anos e 64% de aposentados da Caixa Geral de Aposentações (CGA) com idades entre 65 e 79 anos. Os dados constam no relatório e contas de 2018, a que o CM teve acesso.Os números mostram que, no final do ano passado, havia no regime de aposentação do Estado 2805 reformados com mais de 95 anos e 10 988 com idades entre 90 e 94 anos.< br />