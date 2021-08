Caravana leva cinema português a 27 cidades até 15 de setembro

Levar o cinema português a todo o País. De norte a sul. É este o objetivo da Cine-Caravana, “uma sala de cinema móvel, que transporta um ecrã insuflável de 5 metros, projetor, sistema de som, que se instala e desinstala em trinta minutos em qualquer praça sem interferir com a organização dos espaços ou com o património”, para uma plateia máxima de até 200 pessoas sentadas.Trata-se de uma iniciativa com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual e do Ministério da Cultura, em parceria com os CTT, que decorrerá até 15 de setembro, passando por 27 cidades dos 18 distritos de Portugal continental. De acordo com a organização, mais de duas mil pessoas já assistiram às sessões.