Casal faz esperas, persegue vítimas e consegue roubar 22 mil euros

O casal de ladrões seguia as vítimas quando estas saíam de bancos com avultadas quantias em dinheiro. Esperava que estacionassem noutro local e saíssem dos carros para partir os vidros e roubar o dinheiro e outros valores que encontrassem nas viaturas.A dupla, que já andava na mira da GNR de Coruche há cerca de ano e meio, foi detida em flagrante durante uma tentativa de furto na Área Metropolitana de Lisboa. O homem, de 66 anos e com um longo cadastro, vai aguardar julgamento na cadeia, por decisão do Tribunal de Santarém. Está indiciado por furto, roubo e falsificação de documentos, tal como a mulher, de 63 anos, que saiu em liberdade, com apresentações.