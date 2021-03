O centro Tabor, em Setúbal, ficou “em pânico” com a decisão da juíza de instrução criminal em libertar os dois delinquentes, entregando-os de novo aos cuidados da instituição que recebe menores problemáticos - e onde Leandro e Ricardo conheceram Lucas Miranda, que vieram a matar. Ficam a conviver com as funcionárias, que já ameaçaram e são agora testemunhas no caso.