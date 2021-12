O CM teve acesso à ata do tribunal e ao mandado de detenção internacional do ex-banqueiro João Rendeiro.O documento emitido pelas autoridades de Pretoria foi assinado a 26 de novembro e culminou na detenção do ex-banqueiro na África do Sul.O ex-banqueiro foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.