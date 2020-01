‘Coca’ em veleiro vale 90 milhões de euros

Entre ondas com mais de oito metros, ventos quase ciclónicos e a 900 quilómetros da costa, elementos da Polícia Judiciária, Marinha e Força Aérea conseguiram capturar um veleiro no meio do Atlântico que trazia 1820 quilos de cocaína escondida no porão. A operação teve início há quase duas semanas, mas devido à distância só esta segunda-feira terminou. Dois homens, de 51 e 53 anos foram ...

