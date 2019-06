Condenado por fraude quis Coleção Berardo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ezra Chowaiki, conhecido colecionador de arte norte-americano que em 2018 foi condenado a pena de prisão por fraude, tentou em 2012 comprar as 862 peças que integram a Coleção Berardo e sobre as quais existe um acordo de comodato com o Estado.A carta foi enviada por Chowaiki ao adjunto do primeiro-ministro, Carlos Moedas, em novembro de 2012 e consta na documentação do Ministério da Cultura que oconsultou.