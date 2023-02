Conheça a história do 'pai herói' que salvou a filha de dois anos de um incêndio no Montijo

Luís Filipe tornou-se conhecido no país em janeiro após colocar a vida em risco para salvar a vida da filha de dois anos de um incêndio na habitação onde viviam, no Montijo. O ato heroico terá sido motivado por algumas falhas de comunicação. Os bombeiros não viram a menina no interior da habitação que estava a ser consumida pelas chamas e não queriam que Luís procurasse a filha. O pai da menina tinha a certeza que a filha se encontrava na casa, tendo conseguido resgatar a bebé de dois anos das águas furtadas do prédio.Pelo meio deixou para trás os bombeiros e os polícias que o tentaram impedir de subir ao telhado. Este foi um salvamento impressionante que emocionou o país, mas que podia ter terminado em tragédia. Odesta segunda-feira reconstruiu a fita do tempo deste incêndio para tentar perceber que falhas de comunicação existiram.

Para além do resgate que emocionou o país, a história de vida de Luís Filipe Sousa não deixa ninguém indiferente. O 'pai herói', de quatro filhos, ficou viúvo há pouco mais de dois meses após a mulher morrer de enfarte. Para além da casa que agora perdeu por causa do fogo, Luís também ficou sem emprego.







Num primeiro momento a Câmara do Montijo entregou uma casa sem condições de habitabilidade a Luís Filipe. A habitação estava cheia de humidade, as portas e janelas estavam partidas e o espaço nem sequer tinha eletricidade. Até agora o 'pai herói', viúvo há dois meses e sem trabalho, tem vivido numa casa abrigo com os quatro filhos.