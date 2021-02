A pandemia tirou quase 29 milhões de euros por dia à economia portuguesa no ano passado. Com o PIB a contrair 5,3% em valor, o Instituto Nacional de Estatística (INE) avançou que a riqueza produzida no País se fixou nos 202,7 mil milhões de euros. Trata-se de uma diferença de 10,6 mil milhões face ao ano anterior.