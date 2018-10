Processos a clientes por falhas na prestação sobem 17,4% no primeiro semestre do ano.

O aumento do crédito ao consumo está a fazer subir a conflitualidade entre os consumidores e as instituições financeiras. Há mais clientes a deixarem de pagar as prestações, há mais queixas contra os bancos e a fiscalização do supervisor detetou 200 contratos, com indícios de incumprimento ...