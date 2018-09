Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristina Ferreira ainda sem lugar na grelha da SIC

Apresentadora já está oficialmente em Carnaxide, mas ainda com um pé na TVI. fora do ecrã, aproveita o tempo em casa para se preparar para a 'guerra'.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

A SIC apresentou a nova grelha na passada segunda-feira, no cineteatro Capitólio, em Lisboa, mas a estrela maior de Carnaxide não compareceu ao evento. Cristina Ferreira, que só deverá estrear-se nas manhãs do canal em janeiro, devido ao seu vínculo contratual com a TVI terminar apenas a 30 de novembro, foi a grande ausente da noite, mas marcou presença através de um vídeo, onde se referiu ao canal como "a minha casa".



Ainda assim, em Carnaxide, todos aguardam com expectativa a chegada da nova estrela. "Ela é uma profissional de inegável talento, que tem uma capacidade de trabalho acima da média. Qualquer pessoa que entre na SIC, vem para vencer", disse Francisco Pedro Balsemão, quando subiu ao palco para falar das novidades do canal, referindo-se ainda à apresentadora como "o Cristiano Ronaldo da televisão". Também Daniel Oliveira, o responsável pela contratação da década, se mostra orgulhoso pelo feito: "Queremos os melhores a trabalhar connosco. Sei que a Cristina tem um registo particular e nós não queremos outra. Queremos a original. A Cristina vale como empresária, como pessoa e pela linguagem, que não exclui ninguém".



Apesar de ainda estar no ar na TVI, com o programa ‘Apanha se Puderes’ (que está gravado até ao Natal), Cristina já está totalmente dedicada ao novo projeto. A sua saída de Queluz de Baixo não tem sido pacífica e a apresentadora não conseguiu desvincular-se antes do final do contrato, conforme era seu desejo. "Ela tentou negociar o fim do ‘Apanha’ para estrear-se na SIC agora em outubro, mas não conseguiu, porque havia muito dinheiro em jogo. Os programas estavam gravados e havia compromissos comerciais que a TVI tinha de assumir, por isso, o programa vai para o ar até ao final do ano. Essa é a principal razão por que ela só pode começar em janeiro", conta à ‘Sexta’ fonte de Queluz de Baixo. "Ela não ficou muito satisfeita e sabe que algumas pessoas festejaram a saída dela, por isso está disposta a ‘vingar-se’, mas em resultados. A Cristina está decidida a ganhar, seja em que horário for", afirma a mesma fonte.



Apesar de ter estado muito tempo em silêncio sobre a sua ida para a SIC, esse cenário mudou nos últimos dias, com várias publicações nas redes sociais sobre o tema. Publicou fotografias com Francisco Pinto Balsemão e com Daniel Oliveira, e até brincou com o assunto no vídeo que foi divulgado na apresentação da grelha da sua "nova casa". No final, fingiu estar em casa a falar com o filho: "Tiago! Tiago, muda para a SIC". O que, para alguns, é apenas o início de uma nova etapa, para outros, estas mensagens têm sido consideradas uma provocação. "Na TVI, há quem ache que isto era escusado, até porque, para o público, ela ainda faz parte da estação, por ainda estar no ar. Acham que ela tem feito isto de propósito para provocar e que ela, pelo menos até ao final do contrato, devia manter-se em silêncio", afirma fonte de Queluz de Baixo.



A ‘Sexta’ sabe que Cristina está, para já, empenhada em preparar o programa que vai assumir nas manhãs da SIC. "Ela quer algo diferente e tem estado com conversações com o Daniel Oliveira. Ainda não há nada concreto, mas o que se comenta nos corredores é que vai ser uma coisa em grande", diz fonte de Carnaxide à ‘Sexta’, acrescentando ainda que não há certezas sobre o formato: "Pode ser ela sozinha, como pode vir a ter um parceiro, mas ainda não está definido como vai ser a apresentação".