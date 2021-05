Cristina Ferreira passou o último fim de semana a descontrair num cruzeiro no Douro, a convite do acionista principal da TVI Mário Ferreira, num passeio repleto de luxos e mordomias.Nas redes sociais, a diretora de ficção e entretenimento do canal foi partilhando vários momentos do descanso e pormenores da embarcação.