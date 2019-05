Ex-deputado do PSD está preso na ala de admissão da prisão da Carregueira.

Duarte Lima é o recluso número 164 do Estabelecimento Prisional da Carregueira, em Sintra. Entregou-se na sexta-feira para cumprir a restante pena de prisão - pouco mais de três anos - a que foi condenado no processo Homeland. Ainda na cela de admissão, que o mantém longe dos presos perigosos, o ex-deputado do PSD , de ...