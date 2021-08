Dupla mata agricultor de 80 anos para roubar pia e dinheiro

Heliodoro Viegas, de 80 anos, era agricultor e proprietário de vários terrenos agrícolas. Já tinha sido assaltado inúmeras vezes, mas normalmente só lhe levavam a alfarroba que produzia.Os ladrões sabiam que morava sozinho e planearam roubar-lhe objetos e dinheiro que tinha em casa, na Quinta da Jardina, nos arredores de Faro. Só que durante o assalto foram surpreendidos pelo idoso, que agrediram com extrema violência. Os dois suspeitos, com 22 e 29 anos, foram detidos pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária e colocados em prisão preventiva.