“Estes cobardes, eu vou matá-los a todos”, disse homicida em torneio de sueca

Paulo Clemente iniciou uma discussão na associação recreativa e cultural de Tuizendes, em Torgueda, Vila Real, na noite de 23 de dezembro de 2018. Discutiu com os participantes do torneio de sueca pela forma como jogavam e pelo barulho que faziam. Saiu da associação e voltou minutos depois com duas pistolas. Matou um dos jogadores a tiro e feriu outras quatro vítimas. Está agora formalmente acusado pelo Ministério Público."Quem ... < br />