Morreu no domingo à noite, aos 53 anos, o ex-ator brasileiro Guilherme de Pádua, que em 1992 foi notícia mundial por ter assassinado a atriz Daniella Perez, de 22 anos, com quem contracenava na novela ‘De Corpo e Alma’.Pádua, que era atualmente pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, não resistiu a um ataque cardíaco. “Foi um impacto muito grande, porque de manhã dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco”, escreveu nas redes sociais o pastor Márcio Valadão, da mesma congregação. “Estava em casa, quando caiu e morreu”, acrescentou.