Falha de motor mata piloto de canadair no Gerês

Uma falha de motor num avião Canadair, que tinha acabado de encher água na barragem do Alto do Lindoso, no combate a um fogo no Gerês, terá levado a que a aeronave se tenha despenhado contra uma escarpa, na fronteira entre Portugal e Espanha. O Canadair com 5 mil litros de água perdeu potência na manobra e despenhou-se, partindo-se.