Familiar da vítima mortal em incêndio: “Roubaram a vida de um inocente”

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A família de António Gonçalves nunca teve dúvidas de que se tratava de um caso com mão criminosa."A primeira tentativa foi no primeiro andar e a segunda foi já no terceiro, precisamente na única entrada e saída que as pessoas que ali vivem têm. Sem dúvida que a intenção foi matar. Ou morriam queimados ou atiravam-se da janela", disse um elemento da família, que não mora na casa e que sente ... < br />