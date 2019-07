Fernanda Serrano é o grande trunfo da TVI

Após quinze anos a liderar as audiências, a TVI quer voltar a ocupar o lugar do pódio no daiytime e a procura de soluções na esperança de voltar ao topo tem sido constante nos corredores do canal.

Depois da saída de Cristina Ferreira para a concorrência, o que é apontado como o grande motivo da derrota, Fernanda Serrano tem sido considerada uma das fortes apostas para reverter a situação.





Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />