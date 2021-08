Finge ser político e saca 100 mil euros a empresas sob pretexto de apoio às ‘campanhas eleitorais’

Fazia-se passar por político com cargos próximos do poder em câmaras municipais ou entidades ligadas ao Governo e, aproveitando-se da proximidade das eleições autárquicas, bem como do lançamento de programas para a recuperação económica, convenceu várias empresas a dar-lhe dinheiro para financiar supostas campanhas.Em troca, o empresário de 56 anos garantia que favoreceria as firmas em obras futuras. Sacou, ao todo, mais de 100 mil euros com o esquema. Foi agora detido pela PJ de Aveiro por burla qualificada.