A receita fiscal caiu em janeiro 532,4 milhões de euros face ao mesmo mês do ano passado, o equivalente a uma perda diária na cobrança de impostos na ordem dos 17 milhões de euros, de acordo com os dados da síntese de execução orçamental divulgados esta quinta-feira. O confinamento devido à evolução da pandemia explica os resultados negativos no arranque do ano.