Fogo cerca castelo em Sesimbra e obriga a evacuação

Foram duas horas de pânico, durante a tarde de este domingo em Sesimbra. Um incêndio que deflagrou no sopé da colina do castelo cercou o monumento e cobriu a vila com uma pluma de fumo. Milhares de pessoas que estavam na praia ficaram com o sol tapado e temeram o avanço das chamas e quem estava no castelo teve de ser retirado por precaução. Valeu a intervenção dos bombeiros e a limpeza dos terrenos, garantem os responsáveis pelas operaç...

