Presidente do Sporting já avisou avançado que o ordenado de 6 milhões de euros brutos/ano é incomportável.

Frederico Varandas propôs a Bas Dost uma redução de salário, de forma a que o avançado holandês possa continuar no clube, apurou o Correio da Manhã. Bas Dost é um dos elementos mais bem pagos do plantel, com um vencimento de seis milhões de euros brutos por época. Uma verba considerada incomportável ...