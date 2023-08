A partir de segunda-feira, o preço da gasolina vai subir três cêntimos por litro e o do gasóleo vai descer um cêntimo, de acordo com a informação de fontes do setor avançada na sexta-feira pela SIC.



Quem recorrer aos postos de abastecimento a partir da próxima semana, encontra um preço médio de 1,858 euros por litro de gasolina e 1,698 euros para o gasóleo.









