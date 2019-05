Goucha abre nova guerra contra Cristina Ferreira

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Manuel Luís Goucha deixou Cristina Ferreira furiosa - mais uma vez - ao falar sobre a vida privada da ‘rival’, em direto no ‘Você na TV!’.Na emissão do dia 3 deste mês, o apresentador deu a entender que a relação da antiga parceira das manhãs com António Casinhas, seu único companheiro conhecido e pai do filho, Tiago, de 10 anos, ainda se mantém.< br />