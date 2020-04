Grupos de media europeus exigem medidas de apoio

A avaliação do perigo para a Saúde Pública e as condições em que Verli Vitória se dedicava à prostituição estão a ser investigadas pelo Ministério Público de Viseu, que procura eventuais cúmplices do crime de propagação de doença contagiosa, apurou o CM junto de fonte judicial. O caso “está a ser analisado com grande preocupação”, pelo risco de contágio e pela eventualidade da vítima ter sido coagida por algum proxeneta.