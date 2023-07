A PSP reconhece que há atrasos no fornecimento de peças de fardamento dos polícias, problemas que têm origem no stock de tecidos, cuja comercialização está a ser afetada pela guerra na Ucrânia.



Estas falhas são também coincidentes com o fim do contrato com a empresa que centraliza a aquisição do fardamento, distintivos e insígnias através da plataforma de compras online.









