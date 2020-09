Hacker Rui Pinto acusa Benfica de comprar ministro da Hungria

Rui Pinto acusa o Benfica de ter comprado um ministro húngaro com bilhetes VIP para jogos no Estádio da Luz. E mais: diz que o Benfica é “um polvo de influência” e que os responsáveis do clube “pensam que dominam o País”. O hacker, que começa a ser julgado amanhã, volta a deixar críticas aos encarnados.