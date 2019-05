Homem atingido a tiro no peito em assalto falhado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento



O homem de 35 anos regressava ao carro com uma amiga, após uma noite de diversão nos bares junto ao Tejo, em Belém, às 06h30 deste domingo, quando foi abordado por pelo menos um assaltante.Terá resistido e foi baleado no peito - encontrava-se ao final da tarde em estado grave no Hospital de S. José. A acompanhante também foi agredida e levada ao mesmo hospital.< br />