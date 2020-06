Homem leva tiro na cara em guerra de terrenos

Divergências relacionadas com a divisão de terrenos terão estado este domingo na origem de uma tentativa de homicídio, com um tiro de caçadeira, contra um homem, de 40 anos, no lugar de Medelo, Lamego. O atirador, com cerca de 60 anos, já foi detido. A vítima, Manuel Santos, atingida na cara, ficou gravemente ferida. Encontra-se estável no Hospital de Santo António, Porto.