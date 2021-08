O corpo da mulher estava deitado no chão, junto ao sofá, com hematomas num olho, queixo, zona do pescoço e seios, no meio de garrafas e fezes espalhadas pelo chão.Jasmine Löfgren, de 44 anos, já estava morta há dias quando foi encontrada pela GNR no interior da casa onde vivia com o marido, Carl, de 45, na zona da Correeira, Albufeira. O homicida foi agora acusado pelo Ministério Público dos crimes de homicídio qualificado e violência doméstica. Está em prisão preventiva desde que foi detido pela PJ.