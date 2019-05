Enviou centenas de mensagens à vítima pelo Facebook por não se conformar com o final da relação.

O arguido, de 26 anos, controlava diariamente todos os passos da vítima, de 20, exigindo saber com quem e onde esta estava. Durante nove meses, a mulher viveu aterrorizada com os ciúmes do namorado e nem após o final da relação o operário da construção civil a deixou em paz. Durante quase um ano, entre ...