Ineficácia de Paulinho no jogo frente Belenenses SAD arrasa estratégia do Sporting

Rúben Amorim, antes e depois do jogo com o Belenenses SAD, frisou que só conta com dois avançados para a corrente época. Mas a exibição e sobretudo a ineficácia de Paulinho diante dos azuis pode levar a SAD liderada por Frederico Varandas a ir ao mercado para ir contratar mais um atacante, apurou oPaulinho voltou a ter uma noite para esquecer, com várias chances claras para marcar. No final do jogo de sábado, Amorim foi obrigado a falar sobre o jogador que custou 16 milhões. “Paulinho falhou golos, é normal que os adeptos fiquem ansiosos. Um avançado que falha um golo, depois outro, é normal, mas ele vive bem com isso. A influência do Paulinho tem sido óbvia, melhorou muito a nossa equipa”, minimizou.